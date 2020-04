Lulic verso il rientro in Italia: la Lazio riabbraccia il capitano

È pronto tornare a Roma Senad Lulic. Il capitano della Lazio era andato in Svizzera a febbraio per operarsi alla caviglia, secondo intervento nel giro di poche settimane. Un piccolo calvario il suo, ma adesso è alle spalle. Rientrerà in Italia nei prossimi giorni, poi dovrà restare in isolamento domiciliare per 14 giorni. Entro il fine settimana verrà presa una decisione. Lulic potrà tornare ad allenarsi così verso fine aprile in attesa di tornare con la squadra. Anche Proto era all’estero, si trovava in permesso a Bruxelles nel weekend del lockdown. Anche per il portiere si prevedono 14 giorni di isolamento domiciliare.

