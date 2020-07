Magnocavallo: "Rimane una stagione incredibile, la Lazio è ormai una big"

La Lazio perde con il Lecce, sconfitta amara anche alla luce del ko subìto dalla Juventus con il Milan. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Magnocavallo: "La partita di ieri è stata presa sottogamba da parte della Lazio, la concentrazione nel calcio è tutto. Anche se giochi contro una delle ultime in classifica rischi di perdere, se non scendi in campo concentrato. Il discorso psicologico, anche a livello calcistico, fa sempre la differenza. La Lazio negli ultimi anni è mancata quando doveva tirare fuori quel qualcosa in più, però non va dimenticato che l'obiettivo iniziale era la qualificazione alla prossima Champions League. La stagione rimane incredibile, anche grazie alla Supercoppa, c'è solo il rammarico per essersi allontanati dal primo posto. Il prossimo anno la Lazio giocherà sempre ogni tre giorni, per questo dovrà farsi trovare pronta. I biancocelesti ormai sono una big, che puntano a stabilizzarsi nelle prime posizioni".