Maiorca, Aguirre: “Muriqi? Ci mancherà la sua energia”

Il Maiorca domani sarà ospite del Barcellona al Camp Nou, la gara è in programma alle 21. Sarà una sfida intensa. I blaugrana sono reduci da risultati poco piacevoli, nelle ultime tre gare hanno collezionato due sconfitte e una vittoria mentre i Diavoli sono in lotta per la salvezza. Javier Aguirre è ben consapevole del peso del match, si aspetta una partita aggressiva in cui le squadre si affronteranno senza risparmiarsi. Non mancano complicazioni per il tecnico messicano che, per questa volta, dovrà fare a meno di Vedat Muriqi. Il kosovaro deve scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni e non potrà dare il suo contributo in campo. A tal proposito l’allenatore, nel corso della consueta conferenza stampa che precede l’incontro, ha ammesso che mancherà l’entusiasmo dell’attaccante e soprattutto la sua abilità nel gioco aereo ma: “È vero che Vedat contribuisce molto, ma sono cose del gioco. Per fortuna al suo posto ho cinque giocatori. Sono tutti molto diversi tra loro, forse quello che gli somiglia di più è Fer Niño, per via la sua stazza, ma ovviamente ci mancherà l'energia di Muriqi”.

