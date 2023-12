Manchester City, Guardiola spiazza tutti i tifosi: "È finita!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In vista del match di domani contro l'Everton, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa: "Ripenso alle cinque Premier League, alle quattro Coppe di Lega, alle FA Cup e a tutte le semifinali in cui abbiamo fatto davvero bene. Ma è bello vedere ora tutti e cinque i trofei e le persone scattarsi le foto. Poi ti rendi conto della quantità di lavoro e di impegno che c’è dietro. È bello, ho la sensazione che il lavoro sia davvero finito. Ci pensavo quando abbiamo vinto la Champions ma poi c'era la Supercoppa che non avevamo, il Mondiale per club che non avevamo. Adesso abbiamo tutto.

Adesso è il momento di andare in libreria a comprare un nuovo libro e ricominciare a scrivere. Questo è ciò che dobbiamo fare. Il motivo per cui siamo qui, l'ho detto alla squadra, non è Istanbul o l'Inter. Non è il motivo per cui siamo qui. È il Monaco, è il Liverpool, è il Tottenham, è il Lione, è la finale di Champions League persa contro il Chelsea, l'ultimo minuto contro il Real Madrid quando si è chiusa con cinque minuti.

Fa male in quel momento ma adesso ci aiuta, ci ha aiutato a vincere contro l’Inter. È un processo di un Club che non era mai stato abituato a vincere. Il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona, i grandi, grandi club delle competizioni europee, sono abituati a questo. Ma per noi era tutto nuovo, sentire come possiamo farcela, crederci e vincerla".