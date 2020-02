Mancini: "Eriksson e Boskov gli allenatori per me più importanti"

Mancini è rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Lazio, squadra a cui sarà legato per sempre. Oggi era presente all'evento "Allenatori - guru del calcio in dialogo con gli intellettuali", durante il quale ha menzionato uno degli allenatori per lui più importanti: "Il ruolo dell'allenatore è cambiato rispetto a 30 o 40 anni fa, ma siamo sempre allenatori di calcio. Boskov ed Eriksson sono i due tecnici con cui ho avuto più rapporti, e sono stati per me le due figure più importanti".

