Maradona, la preoccupazione della figlia Dalma nella chat con famiglia e medici - FOTO

Se ne è parlato molto in questi giorni e di certo si continuerà a parlare di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è scomparso poco meno di una settimana fa ma sin da subito sono partite le indagini per accertare le cause della morte dell'argentino. Qualche ora fa i magistrati hanno sequestrato alcune chat di Whtasapp di cui facevano parte le due figlie Giannina e Dalma, Diego Junior, due specialisti che seguivano Maradona, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. Dalla chat emerge tutta la preoccupazione della figlia Dalma per le condizioni in cui versava il papà, operato da poco per un ematoma al cervello: "Sono appena stata contattata da una persona che si occupa dei ricoveri domiciliari e mi ha detto che papà ha vomitato (ha mangiato gamberi con aglio e broccoli) non vuole che un'ambulanza vada a controllarlo. Mi ha detto che ha parlato con Agustina Cosachov e che lei gli ha detto che era una decisione della famiglia! Ecco perché scrivo. Credo che ci siano cose che i famigliari non debbano decidere. Per questo servirebbe un medico clinico o almeno un medico che risponda per lui".

