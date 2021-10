Marani: "La Lazio mi piace, la mano di Sarri è evidente"

Conto alla rovescia quasi terminato, tra poco Bologna e Lazio scenderanno in campo per il lunch match del Dall'Ara. Una gara importantissima per le squadre di Mihajlovic e Sarri che hanno due percorsi nettamente diversi ma lo stesso obiettivo: vincere. Poco prima del fischio d'inizio anche Matteo Marani negli studi di Sky ha analizzato il momento che stanno vivendo i biancocelesti: "A me piace molto la Lazio, molte cose sono da sistemare ma mi piace come imposta il gioco, mi piacciono Pedro e Felipe Anderson che stanno facendo la differenza. In questa evoluzione la mano di Sarri si vede".

