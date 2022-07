Marcelo, "despedida" in grande stile dal Real: 300 invitati e un party esclusivo!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Marcelo continua ad essere accostato alla Lazio. Il nome del brasiliano ha "riscaldato" la piazza, con i tifosi alla spasmodica ricerca di notizie in merito all'eventuale trasferimento. Al momento, il suo futuro rimane un'incognita: dopo 16 anni trascorsi tra le fila del Real Madrid, il classe '88 ha deciso di salutare compagni e dirigenza. Nessuna idea di appendere gli scarpini al chiodo, bensì la voglia di misurarsi in altri contesti, e magari diversi campionati. Per salutare i "Blancos", Marcelo non ha badato a spese organizzando, circa un mese fa, una festa presso "Zuma", esclusivo locale di Madrid. Trecento gli invitati: inevitabilmente, compagni di squadra, membri dello staff, amici. Ecco allora Vallejo, Mariano, Ceballos e mister Ancelotti, seguiti da Rodrygo, Nacho, Lucas Vazquez, Vinicius e Casemiro. Presente anche il suo agente e fratello di Sergio Ramos, René. E poi Mijatovic, il direttore sportivo che lo portò al Madrid. Infine, l'ex giocatore Michel Salgado e l'attore Pedro Alonso, famosissimo tanto in Spagna che in Italia per aver ricoperto il ruolo di Berlino ne "La Casa di Carta". Divertimento ed emozione dalle 20.30 alle 3 di mattina circa per una "despedida" in grande stile.

