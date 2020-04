Marchegiani e Bergomi in coro: "Nessun motivo per non far ripartire il calcio"

Anche Luca Marchegiani e Giuseppe Bergomi hanno voluto dire la loro sulla ripresa del campionato. Entrambi ospiti del Club di Sky Sport, hanno sottolineato come non ci siano motivazioni per non decidere il ritorno delle gare di Serie A. L'ex portiere è stato chiaro: "Credo non ci siano motivi per non far ripartire il campionato". L'ex Inter, invece, ha spiegato: "Se parte la Premier, dobbiamo partire anche noi. Non dobbiamo prendere la Germania a modello, ma l’Inghilterra. Sono partiti dopo ma hanno avuto più o meno i nostri stessi numeri".

