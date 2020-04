Di Canio sulla ripresa: "Vado al manicomio. Perché sul calcio ancora dei dubbi?"

Paolo Di Canio, ospite del Club di Sky Sport, si è espresso sulla ripresa relativa al mondo del calcio e dello sport in generale. L'ex Lazio ha espresso qualche perplessità sui dubbi relativi al ritorno in campo per le gare di campionato: “Non capisco perché dal 4 maggio ci sarà un po’ di libertà in più, si avrà per esempio la possibilità di andare a trovare i parenti. E poi, nel calcio abbiamo ancora dei dubbi, nonostante ai giocatori verranno fatti tutti i tamponi del caso e saranno chiusi, sigillati. Vado al manicomio”.

