Marchegiani sulla lotta Scudetto: "La Lazio può avere un vantaggio..."

Ai microfoni di Sky Sport Luca Marchegiani ha parlato dell'importanza del ruolo della UEFA per la ripresa dei campionati: "La UEFA deve fare la sua parte. Non basta dire di finire i campionati, ma deve mettere in campo una regolamentazione per consentire ai singoli campionati di spostarsi più avanti. Se le linee guida arrivassero dalla UEFA prima della Federazione sarebbe importante. La stagione sportiva è giusto che riprenda, perché chi ha guadagnato dei risultati è giusto che possa consolidarli. Ovviamente nell'ordine la priorità però spetta alla salute. L'obiettivo sarà quello di portare i giocatori a poter fare i 90 minuti con la possibilità di non farsi male. Questo è ovviamente un campionato falsato, quindi si deve far in modo di limitare i danni".

LA LAZIO - "Non aver mandato i giocatori a casa li preserva da probabili quarantene. Potrebbe essere un vantaggio in questo senso nella lotta Scudetto, ma anche una cosa negativa. Questo è un periodo particolare ed essere rimasti da soli a Roma può essere stato sconveniente per chi è andato a casa e ha scaricato le tensioni".

