Marcolin: “Scudetto 55% Juventus, 45% Lazio. La ripresa sarà come un Europeo”

C'è grande voglia di calcio. L'emergenza coronavirus ha solo frenato la passione di milioni di italiani, che vedono nel rientro in campo anche un ritorno alla normalità smarrita. Tra questi c'è anche l'ex biancoceleste Dario Marcolin: “La Lazio non è una sorpresa, ha un progetto, la sua forza è la continuità” - sono le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - “Poi Inzaghi ha plasmato una squadra difficile da affrontare, che quando attacca può far male in almeno cinque modi diversi. Lo stop? Per i biancocelesti la condizione atletica è importante. Alla ripresa degli allenamenti non appesantirei troppo le gambe e lavorerei sull'esplosività, le ultime 12 partite saranno come affrontare un Europeo”. Infine, una battuta su Escalante: “In campo mi ricorda Vecino, ha lo stesso carattere di Simeone”.

CALCIOMERCATO LAZIO, CERCASI RINFORZI

LAZIO, ECCO COME RIPRENDERANNO GLI ALLENAMENTI

TORNA ALLA HOMEPAGE