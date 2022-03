Marocchi: "La Lazio non ha giocatori con la cazzimma. Su Acerbi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Al Club parte il processo alla Lazio dopo il derby perso malamente 3-0. L'analisi di Giancarlo Marocchi: "Nessun giocatore della Lazio è nato con la cazzimma,quindi tu vai in campo per quello che sei. Sono tutti giocatori da metà campo in avanti, all'indietro un po' meno, molto molto bravi tecnicamente, ma se non hanno 30 metri di spazio ecco che diventano troppo prevedibili".

ROMA - "La Roma anche se non avesse segnato al primo secondo non avrebbe attaccato. Con i cinque difensori sarebbe comunque stata al limite dell'area perché Mourinho ha inculcato ai giocatori di fare intanto 0-0 poi qualche gol si fa. Perché li ha resi determinati e sporchi, anche un po' cattivi, protestano sempre. Sono a sua immagine e somiglianza".

ACERBI - "Acerbi se lo dai a Gasperini diventa uno dei migliori difensori del nostro campionato. Sarri chiede cose diverse, i quattro difensori devono essere legati insieme che si disinteressano degli avversari, solo spazio e palla".