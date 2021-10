Marsiglia, nessun ricorso alla Uefa: contro la Lazio la tribuna resta chiusa

La tribuna nord del Velodrome resterà chiusa nella gara di Europa League tra Marsiglia e Lazio, in programma il 4 novembre. Secondo quanto riporta L’Equipe, la decisione presa dalla Uefa in seguito ai disordini che si sono verificati nella gara tra OM e Galatasary non è stata obiettata dal club francese che ha deciso di non presentare ricorso. La squadra di Sampaoli dovrà fare a meno di una parte del pubblico che recupererà in occasione della gara contro il Lokomotiv Mosca.

