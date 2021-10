Gasperini, emergenza in difesa in vista della Lazio: "Speriamo di recuperare Demiral e Toloi"

Dopo il pareggio casalingo con l'Udinese, l'Atalanta è tornata a vincere in campionato. Battuta 3-1 la Sampdoria al Ferraris, ora il prossimo incontro sarà sabato contro la Lazio. Gian Piero Gasperini, in vista di questo incontro, ha parlato anche dell'emergenza in difesa a causa degli infortuni. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa post gara: "Siamo in un periodo di grande fiducia. La squadra sta facendo delle buone gare. Siamo arrivati da qualche vittoria di fila. Abbiamo fatto delle buone gare. E' stato con l'Udinese che abbiamo preso gol nel finale. Succede. A Manchester abbiamo fatto bene per un'ora. La classifica è buona. E' chiaro che sabato avremo una partita importante con la Lazio ma martedì è una gara determinante. Infortuni? Speriamo di recuperare almeno Demiral e Toloi, speriamo che sabato saranno pronti. Palomino era diffidato, quindi avrebbe saltato la prossima. Lui è uno di quelli che le ha giocate tutte ultimamente e stava accusando qualcosa fisicamente, ma non poteva fare altro perché dietro non avevamo alternative".