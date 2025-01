Mattei polemico: "Cataldi via ad agosto, alla Lazio serve ancora il centrocampista"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, anche Stefano Mattei ha parlato della strategia di mercato di casa Lazio, oltre a esprimersi sul percorso europeo dei biancocelesti, terminato con la sconfitta (assolutamente indolore) contro il Braga. Ecco le sue parole: "Positivo l’aver confermato il primo posto e l’aver evitato infortuni, negativo aver preso il solito gol nei primi 15′ e le prestazioni di alcuni giocatori. Il mercato di gennaio della Lazio è sempre lo stesso da vent’anni, non porta quasi nulla, Casadei stesso non risolverebbe il problema a centrocampo, non aiuterebbe Guendouzi o Rovella. Cataldi è andato via ad agosto e la Lazio sta ancora cercando il centrocampista, l’Atalanta dopo l’infortunio di Lookman vende Zaniolo e compra Maldini. Bisognerebbe anche capire perché si spendono 18 milioni per Noslin e 8 per Tchaouna. Ho visto Baroni un po’ troppo nervoso, non vorrei sbagliarmi, non credo fosse solo per la partita".

TORNA ALLA HOMEPAGE