Mattei: "Voglia di vincere oltre i calcoli. In questa Lazio c'è tanto di Baroni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della vittoria di ieri contro la Real Sociedad, sottolineando la voglia della Lazio di vincere, senza accontentarsi del punto. Ecco le sue parole sul match dell'Olimpico: "La squadra ha mostrato di voler vincere, anche se calcolando gli altri risultati, sarebbe bastato anche un punto. I giocatori però sono scesi in campo per vincere, sbloccandola già dopo 4 minuti, poi un briciolo di fortuna, con l’espulsione di Munoz e i due gol successivi, hanno permesso di rifiatare anche un po’ in vista della sfida alla Fiorentina. È importante anche notare come la squadra sia tornata sui suoi ritmi e in forma. Baroni? C’è tanto di questo allenatore dal punto di vista tattico, ma soprattutto da quello mentale sui singoli, il periodo di calo c’è stato perché le gambe contano, ma adesso la brillantezza della condizione è la notizia più importante. La Real Sociedad ha smesso di giocare nel secondo tempo, la Lazio non ha accelerato ed ha amministrato, per risparmiare energie. I baschi erano una delle migliori difese in Europa e sono stati spazzati via in pochi minuti. Con la Fiorentina credo che rivedremo la squadra di ieri, non credo ci saranno novità, ma ci sarà la panchina, che ieri era ridotta ai minimi termini".

TORNA ALLA HOMEPAGE