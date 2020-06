Mattioli: "La Juventus verrà fagocitata dalla Lazio in due giornate"

Ai microfoni di TMW News è intervenuto il giornalista Mario Mattioli, che non ha risparmiato attacchi veementi verso Sarri. Le sue parole: "Già dall'anno scorso dico che Sarri sarebbe stato un buco nell'acqua. La Juventus è ancora prima in classifica ma per poco perchè questa Juve verrà fagocitata dalla Lazio in due giornate. Ho detto anche in queste ore: datemi Eziolino Capuano o Serse Cosmi, qualcosa di vero, che respiri. Non è possibile così. Peraltro dico un'altra cosa su Sarri: alla domanda di un giornalista che ritiene fuori posto non puoi rispondere che mi fanno girare i co...oni. Sei l'allenatore della Juventus, c'è uno stile da rispettare".

LAZIO, UFFICIALE L'AMICHEVOLE CON LA TERNANA

LAZIO, L'INTERVENTO DI MARCO PAROLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE