Mauri: “Lazio, ti ricordi il 26 maggio? La Coppa Italia si vince così...”

Non ha bisogno di presentazioni Stefano Mauri, capitano della Lazio che ha alzato Coppa Italia del 26 maggio. Per lui sono 6 le finali disputate con l'aquila sul petto, di cui 3 vinte, e per questo può essere definito un esperto del settore. Ecco perché sulle pagine del Messaggero ha dispensato qualche consiglio alla squadra di Simone Inzaghi in vista della finale del prossimo 15 maggio: “Le finali si vincono quando si ha la consapevolezza della propria forza. Per esempio, la partita del 26 maggio l'avevamo già vinta nei mesi precedenti. Fin dai quarti eravamo determinati nel voler affrontare la Roma in finale, perché eravamo certi di poter fare bene contro di loro”. Mauri inoltre è ancora convinto della superiorità - seppur lieve - dei singoli della Lazio rispetto a quelli dell'Atalanta. E, secondo il brianzolo, Marco Parolo potrebbe risultare decisivo con i suoi inserimenti, spesso fondamentali in partite bloccate come le finali.

