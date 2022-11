Maurizio Manzini compie compie 82 anni: una vita al servizio della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Si scrive Maurizio Manzini si legge Lazio. Lo storico team manager biancoceleste spegne oggi 82 candeline. Unico laziale in una famiglia completamente romanista collabora con il primo club della Capitale dal lontano 1971. Ha scortato l'aquila praticamente in tutti i suoi successi a partire dallo scudetto del '74 fino alla Supercoppa Italiana vinta nel 2019. Nel mezzo i trionfi europei, lo scudetto del 2000, la Supercoppa Italiana di Pechino nel 2009, la Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013 e tanti altri ancora. Per anni ha portato avanti anche il ruolo di direttore delle vendite della compagnia aerea privata Itavia per l'Italia centrale, ma poi nel 1988 quando l'allora presidente Calleri gli ha proposto il ruolo da team manager, ha sposato la causa laziale a tempo pieno, rinunciando ad un lavoro che probabilmente poteva essere più remunerativo. Da allora ha accompagnato la Lazio in ogni dove, in Italia, in Europa e nel mondo. Una figura storica e determinante per la Lazio, icona di un sentimento lungo quasi 123 anni. Tanti auguri Maurizio!