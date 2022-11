Maximiano in campo solo per 6': non si esclude il prestito in Liga. Gli scenari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un'uscita maldestra ha tracciato la via della stagione di Luis Maximiano alla Lazio. E a gennaio potrebbe partire, per recuperare il tempo perduto in questi mesi. Cartellino rosso dell'arbitro Massimi alla prima di campionato contro il Bologna all'Olimpico. E tra i pali biancocelesati arriva Provedel, che non lascerà più la porta e sarà una delle rivelazioni della formazione di Sarri. È durata quindi solamente sei minuti, fin qui, la stagione di Maximiano. Poi solo panchina, senza nessuno spiraglio neanche nelle sei partite di Europa League. Tra qualche problema fisico che non ha fatto altro che accentuare l'imprevista amarezza nel suo arrivo in Serie A.

Nella scorsa stagione, col Granada era diventato titolare dalla terza giornata di campionato. Sino alla fine, 35 presenze di fila: in campo per 3137 minuti. Numeri che si scontrano con i 6 totalizzati con la Lazio. Ha un contratto che scadrà nel 2027 ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le strade potrebbero separarsi a gennaio. Alla riapertura del mercato, si potrebbe considerare l'ipotesi del prestito. Anzi, di un suo ritorno in Spagna. Una chance per farlo ripartire. O comunque per liberarlo dal "recinto" di sconforto per quei soli sei minuti in campo.

