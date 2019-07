Meteo Roma, previsioni fine settimana: caldo rovente, fra i 42°C e i 36°C

Meteo Roma che notifica l'arrivo di un nuovo vortice di alta pressione proveniente dall'Africa. Insomma, le previsioni per il fine settimana del Meteo Roma fanno sorridere chi andrà al mare, meno chi resterà in città. La temperatura massima si aggirerà intorno ai 36 °C, ma quella percepita sarà anche più alto. Questo perché Roma si ritroverà con il suo Meteo al limite della bolla di calore che coinvolgerà il Sud Italia, dove le massime arriveranno a 42°C. Insomma un fine settimana rovente per le previsione, con le minime notturne di nuovo oltre i 20 °C. Quando un po' di tregua? Fra martedì e mercoledì, quando le massime dovrebbero tornare a un più sopportabile 31-32 °C.