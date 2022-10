Midtjylland, Evander: "Buone possibilità di vincere. L'andata una sorpresa. E su Anderson..."

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della partita contro la Lazio, il calciatore del Midtjylland, Evander, è intervenuto in conferenza. Ecco le dichiarazioni giunte direttamente dalla sala stampa dell'Olimpico: “Giochiamo contro una grande squadra. Ma quello di domani sarà un altro match, un'altra partita. Il contesto è diverso rispetto al campionato danese, ma l'approccio dev'essere lo stesso, andare in campo per vincere. All'andata abbiamo fatto benissimo, ma quella partita ormai appartiene al passato. Domani sarà una nuova partita, difficile, dovremo stare molto concentrati. Mi piace giocare partite importanti dove il livello è molto alto. Tutto è molto aperto nel girone. Loro vorranno combattere per la vittoria, lo faremo anche noi. Dobbiamo fare come abbiamo già fatto, usare le nostre qualità. Abbiamo buone possibilità di vincere domani se continueremo in questo modo. Futuro in Serie A? Sarebbe fantastico, ci sono tante buone squadre. Il livello è molto alto. Se conosco giocatori della Lazio? Conosco Felipe Anderson, ma solamente perché è brasiliano anche lui. Giocano bene, la prova del team è molto buona. Reazioni? Quella vittoria è stata una sorpresa per tutti, la reazione è stata davvero positiva. Se la Lazio ci ha sottovalutato? Non lo so, di sicuro domani sapranno che incontreranno una squadra forte".

TORNA ALLA HOMEPAGE