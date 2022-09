Midtjylland - Lazio, le formazioni ufficiali: Pedro dal 1'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi si ferma è perduto. Dopo la vittoria con l'Hellas Verona in campionato, la Lazio non ha tempo di far calare la tensione perché oggi si torna in campo. I biancocelesti sono in Danimarca per affrontare il Midtjylland in Europa League.

FORMAZIONI UFFICIALI

MIDTJLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. A disp.:Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Andersson, Sisto, Chilufya, Kouakou, Byskov, Hansen, Sørensen, Charles, Juninho. All.: Capellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Radu, Romagnoli, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.:Maximiano, Magro, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Romero, Milinkovic- Savic, Bertini, Marusic, Basic. All. Maurizio Sarri