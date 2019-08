Mihajlovic, oggi il via libera dei medici: e adesso Sinisa punta la Spal

Puntuali, quest'oggi i medici hanno dimesso Sinisa Mihajlovic dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna. L'ex difensore della Lazio ha finito il primo ciclo di terapie e, dopo aver accertato che tutti i suoi valori ematici fossero in linea con le previsioni, ha fatto ritorno a casa. A confermarlo è una nota del policlinico: “Il paziente è in buone condizioni generali, per questo, dopo aver completato tutti gli accertamenti necessari, è stato dimesso dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia". Adesso Sinisa spera di poter sedere nuovamente in panchina anche nella prossima giornata, bissando la presenza di domenica scorsa a Verona. Il tempo per prendere una decisione non è molto, perché il suo Bologna scenderà in campo già venerdì alle 20:45 nel derby contro la Spal. All'esordio casalingo, però, Mihajlovic vuole esserci. E anzi, il tecnico degli emiliani ha anche intenzione di essere presente all'allenamento di rifinitura di giovedì. Sinisa sarà tenuto sotto stretto controllo giornaliero: se gli esami quotidiani dovessero garantire la sua sicurezza, allora dirigerà la seduta di domani e sarà in panchina venerdì sera. Ovviamente, Mihajlovic ha terminato solo la prima fase della sua terapia. Nei prossimi mesi seguiranno altri cicli che gli impediranno di essere fisicamente in campo ma, nel frattempo, la volontà del serbo è quella di stare il più vicino possibile ai suoi ragazzi.

