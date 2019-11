Milan, il rammarico di Krunic e Bennacer: “Con la Lazio buona prestazione…”

É passato già qualche giorno dalla sfida di San Siro tra Lazio e Milan, in cui l’armata di Inzaghi è riuscita ad ottenere la vittoria dopo trent’anni di digiuno. In casa rossonera, la sconfitta ha lasciato indubbiamente dell’amaro in bocca. Lo testimoniamo le dichiarazioni di Krunic e Bennacer, riportate nella rassegna stampa di Radiosei. L’algerino ha espresso il proprio rammarico: “Sto bene e mi dispiace per come è finita quella partita”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del compagno di squadra: “Fino a domenica non avevo mai giocato da titolare, racimolando solo due presenze entrando dalla panchina. Ma partire dall’inizio è un’altra cosa. Peccato solo per il risultato. Potevo fare di più, soprattutto nella fase offensiva, dare una mano con i miei inserimenti. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, dimostrando di essere sulla strada giusta. Purtroppo non è facile, soprattutto quando fai le cose per bene e non raggiungi il risultato. Dobbiamo restare uniti e calmi, spero che le vittorie possano arrivare il prima possibile”.

