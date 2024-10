Milan, la rabbia di Fonseca: "Non me ne frega un c***o, chi sbaglia deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Udinese, ha raccontato come ha vissuto le due settimane di sosta dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina e cosa si aspetta dalla squadra a partire da questo weekend. Le parole del tecnico rossonero: "Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. Abbiamo avuto pochi giocatori in questi allenamenti, poi tutti i nazionali sono arrivati ieri. Abbiamo parlato della Fiorentina e preparato l'Udinese. Per me è stato molto importante ieri parlare di ciò che è successo a Firenze. Oggi abbiamo parlato dell'Udinese. Chi sbaglia deve prendersi le sue responsabilità. Se qualcuno non segue questo spirito di squadra, per me è difficile".

"La mia leadership non è da farla vedere fuori, io non sono un attore. Se abbiamo qualche problema, non me ne frega un cazzo del nome del giocatore. Io ci parlo. Frontalmente, direttamente, con la squadra o con i giocatori".

