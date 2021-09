Milan - Lazio, sorrisi e abbracci prepartita con un ex speciale - FOTO

Ricognizione prepartita con sorpresa per la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione biancoceleste è scesa sul campo per testare le condizioni del terreno di gioco e ha avuto un incontro speciale. Ad aspettare Immobile e compagni, infatti, c'era anche Marco Parolo. L'ex centrocampista delle aquile si trovava a Milano per lo studio di Dazn per Sampdoria - Inter e non ha resistito a fare visita ai suoi amici. Lo aveva annunciato in diretta durante la diretta tv: "Dopo sarà a San Siro per salutare i miei compagni, magari prendo un elicottero così faccio prima (ride, ndr)". Abbracci e sorrisi per tutti con Parolo che ha parlato anche con Stefano De Martino, Maurizio Sarri e Igli Tare lasciando che i calciatori ancora in attività potessero scaldarsi. Un prepartita amarcord