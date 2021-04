Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo: il motivo

Bel gesto di Mario Mandzukic che ha deciso di rinunicare al suo stipendio di marzo. L'attaccante infatti non è mai stato a disposizione di Pioli e per questo ha deciso di non icassare la menislità. Un gesto che non è passato inosservato e che ha spinto il Milan a prendere la decisione di devolverlo in beneficienza.

