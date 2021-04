Lazio, Andreas Pereira fa partire il countdown: "Che domenica possa arrivare presto" - FOTO

Ancora quarantotto ore e poi sarà Lazio - Benevento. All'Olimpico andrà in scena una sfida fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Simone Inzaghi. Mentre il gruppo sta preparando a Formello la partita, è il momento di caricare l'ambiente anche dal punto di vista mentale. Andreas Pereira ha condiviso su Instagram un suo scatto in biancoceleste, per poi aggiungere: "Andiamo avanti con fede e concentrazione. Continua la missione. Possa la domenica arrivare presto".

