Lazio, Signori e il messaggio per Pio e Amedeo: "Un grande in bocca al lupo" - VIDEO

Questa sera andrà in onda la prima puntata di 'Felicissima Sera', il nuovo programma del duo comico Pio e Amedeo. Se nelle scorse ore Ciro Immobile aveva dedicato un post Instagram ai due protagonisti di 'Emigratis', qualche minuto fa è arrivato il messaggio di un altro bomber biancoceleste. Si tratta di Beppe Signori, che ha condiviso un video sui social: "Un grosso in bocca al lupo ai miei amici Pio e Amedeo che stasera saranno in prima serata su Canale 5 con il loro show Felicissima Sera".

