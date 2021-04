Corsa Champions, Magrin: "Lazio seriamente in gioco? Le partite sono da giocare"

"Se la Lazio possa ancora rientrare seriamente nella lotta al quarto posto? Le partite sono tutte da giocare, mai dire mai".Questo è il pensiero di Marino Magrin espresso ai microfoni di TMW Radio sul percorso in campionato dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi è attualmente al sesto posto con sei punti di distacco dall'Atalanta quarta, ma la Lazio deve recuperare ancora una gara. Se i biancocelesti dovessero fare bottino pieno con il Torino, il gap con l'ultimo posto utile per accedere alla prossima Champions sarebbe notevolmente ridotto. Per questo l'ex calciatore ha detto che è tutto ancora possibile, ma non bisogna sbagliare nulla.