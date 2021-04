Atalanta, Giordano attacca Gasperini: "Se tutti facessero come lui il calcio sarebbe monotono"

Nel mondo, così come nel calcio, la diversità e di conseguenza l'unicità paga. Crearsi una propria identità è fondamentale per essere riconoscibili fra tanti. Nel mondo del pallone sono tanti gli allenatori che si sono contraddistinti per il loro modo di giocare: in epoca moderna Guardiola su tutti, ma anche Gasperini e il laziale Simone Inzaghi in terra italiana hanno saputo imporre i loro dogmi, ma fortunatamente non giocano tutti allo stesso modo. Riflettendo su ciò, l'ex biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto a TMW Radio riferendosi in particolar modo al tecnico atalantino: "Dire che qualcuno è incapace di avere una propria idea di gioco rispetto ad altri è una frase infelice. Il calcio per fortuna è fatto da tante persone, ognuna con una propria idea. Io tra il tiki-taka e la verticalizzazione io scelgo sempre la seconda opzione. Se tutti giocassero come Gasperini sarebbe un calcio monotono. Giocare diversamente aiuta tutti a migliorare".