Milan - Napoli, incredibile Mario Rui: sgambetta Pasqua che cade a terra - VIDEO

Momento divertente nel match di San Siro tra Milan e Napoli. Nel finale di gara infatti Mario Rui ha fatto cadere l'arbitro Pasqua. Proprio così, il calciatore del Napoli in modo involontario ha sgambettato il direttore di gara che si stava dirigendo verso Osimhen rimasto a terra per un fallo precedente. Pasqua è carambolato sul terreno di gioco, per fortuna senza conseguenze gravi se non una botta al ginocchio data nella caduta. Pronte le scuse di Mario Rui per la sua entrata da "rosso".

