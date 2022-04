Milan, Pioli mantiene alta la concentrazione: "Il derby non condizionerà il campionato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno di Coppa Italia contro l'inter, Stefano Pioli ha parlato anche dell'eventuale contraccolpo in campionato. In Serie A il prossimo impegno sarà contro la Lazio, domenica sera. Di seguito le sue parole: "La Coppa Italia condizionerà il campionato? No, per me no. A prescindere dal risultato di domani, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare in finale, il percorso in campionato è un'altra cosa. Indipendentemente da come andrà, in campionato dovremo cercare di vincerle tutte le lottare fino alla fine. La fiamma è accesa, ma è sotto controllo; vedo i giocatori giustamente molto concentrati, attenti e motivati nel confermare ciò che di positivo stiamo facendo".

TORNA ALLA HOMEPAGE