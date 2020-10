Milanese: "Il Coronavirus ha influito sul mercato. Lazio? lotterà per i primi posti" - VIDEO

Ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, dall'Hotel Sheraton, è intervenuto Mauro Milanese. Il direttore sportivo della Triestina si è così espresso sul mercato e sulla Lazio: “Non è stato facile fare il calciomercato durante il Coronavirus. Giocare senza pubblico è uno svantaggio per tutti. Stiamo convivendo con la vicenda, sperando finisca presto. Per la Serie A vedo ancora la Juventus favorita su tutte, ma se l'Atalanta continua così potrebbe puntare allo scudetto. Inter e Milan sono poi le due squadre che più si sono migliorate. La Lazio? Resta una delle più forti, sarà una battaglia bellissima per i primissimi posti”.

