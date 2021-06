Milani: "Felipe Anderson e Brandt farebbero fare il salto di qualità alla Lazio"

Simone Milani sa che vuol dire giocare nella Primavera della Lazio, lui che con l'aquila sul petto si è tolto non poche soddisfazioni. In vista della gara di domani decisiva per la salvezza ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: "Ho avuto modo di vedere alcune gare della Lazio Primavera, queste gare bisogna portarle a casa senza se e senza ma. Quando vivi una stagione piena di difficoltà salvarsi e rimanere nella massima categoria è sempre un traguardo. Devi dare il massimo, non conta chi hai davanti. Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi".

SARRI - "La decisione del modulo è difficile. Per come vedo la Lazio di Sarri, visto che ha un’idea di gioco credo, che il 4-3-3 sia il modulo più giusto. Se tornerà Felipe Anderson e prenderanno Brandt la Lazio può divertirsi il prossimo anno. Parliamo di una rosa importante, io Felipe l’ho sempre ammirato perché nelle gare difficili ha sempre spaccato la partita. Brandt ha fatto bene in questi anni, è un ’96 che da tempo gioca in una top d’Europa. Sono due acquisti che farebbero fare il salto di qualità alla Lazio".

FUTURO - "La situazione a Trastevere è delicata, a Roma non ci sono impianti che permettono a squadre di categorie minori di affrontare un campionato professionistico. Stanno valutando alcuni impianti come quello di Aprilia. In base a queste situazioni deciderò anche il futuro, non è facile cambiare squadra tutti gli anni, vorrei continuare il mio percorso".

