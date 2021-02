Milinkovic MVP di gennaio: anche la Serbia omaggia il centrocampista della Lazio

Il miglior centrocampista della Serie A di gennaio è Sergej Milinkovic Savic. Il numero 21 di Inzaghi si sta confermando come top player nel suo ruolo in Italia e in Europa. Abbina qualità e quantità come pochi sanno, è intelligente tatticamente abile nel gioco aereo e spesso si fa trovare in zona gol. In poche parole il prototipo del centrocampista moderno. Milinkovic è stato omaggiato anche dalla sua Nazionale serba che, sui social network, ha pubblicato la sua foto scrivendo: "MVP del mese in Serie A".