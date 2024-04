MIXED ZONE - Lazio, Patric: "È la strada giusta. Ora sono tornato, ho avuto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Lazio - Verona Patric ha risposto alle domande dei giornali presenti in zona mista. Queste le sue dichiarazioni riguardo la gara vinta per 1-0 grazie alla rete di Zaccagni.

"I risultati ora stanno arrivando e ci danno fiducia. Stiamo facendo male all'avversario e non prendiamo gol. Le sensazioni sono molto positive, siamo contenti. Non dobbiamo sbagliare, è la strada giusta. Quando sei calciatore e hai tanti impegni ravvicinati, pensare a quello che potevi fare in passato ti porta solo negatività nelle partite successive e nel futuro. I conti si fanno a fine stagione, noi dobbiamo essere consapevoli di ciò che dobbiamo fare adesso. Pensiamo a vincere le partite che abbiamo e a essere fiduciosi fino all'ultimo secondo".

"Segniamo poco? I giocatori spendono molto a livello difensivo e io non posso dire niente agli attaccanti in questo senso. CI aiutano tutti in difesa e tornano tanto. Non è questo il problema, però anche noi difensori abbiamo delle stagioni in cui stiamo meglio e viceversa. In quest'annata non si vede il lavoro sporco che fanno, ma è da sottolineare. I gol arriveranno".

"Io ho avuto un problema alla spalla, dopo che sono tornato e ho giocato contro il Bayern ho sentito un dolore molto forte al pube. Non capivo da dove arrivasse, sono andato in crisi anche mentalmente. Sono stato tanto fuori e mi sono curato il meglio possibile per il finale di stagione in cui volevo esserci assolutamente. Sono tornato nel migliore dei modi e sono contento di questo. Adesso ho solo un po' di fastidio al pube, ma è debole. Sono a buon punto: giocando una volta a settimana non avrò problemi. La fascia di capitano a me? Penso che è una scelta del mister o dei compagni. Marusic credo abbia più presenze di me, è un grandissimo professionista come gli altri. Noi abbiamo scelto così".