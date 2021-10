Moggi, rivelazioni choc: "Dopo Calciopoli ho pensato al suicidio"

"Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento ho pensato a tante cose, anche al suicidio". Si è espresso in questo modo Luciano Moggi che ha ripercorso i suoi giorni più bui nella docuserie di Netflix "Il lato oscuro dello sport". L'ex dirigente della Juventus ha proseguito: "Se abbiamo vinto sette campionati, che credo sia una cosa importante, evidentemente i giocatori che abbiamo comprato erano quelli giusti. Noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di vincere la partita, la vincevamo con le nostre forze".

POST-CALCIOPOLI - "È come se fossi stato in cima a un albero e tutti fossero pronti da sotto a sparare. I primi dieci giorni sono stati tremendi. Essere tacciato da ladro mi ha fatto male. Devo dire che mi sentivo abbastanza abbattuto. Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade, era come se mi fosse caduta addosso non una tegola ma un'intera casa, Quella squadra era il mio capolavoro e in quel momento lì ho pensato a tante cose, è importante che lo dica, anche al suicidio. Ma la religione mi ha insegnato che la vita è fatta di tanti momenti, belli e brutti, e bisogna andare avanti. Nel momento più brutto ho sentito una forza interiore dentro di me che mi diceva 'Devi combattere, devi dimostrare al mondo che ciò che è stato detto e fatto sono finzioni".

