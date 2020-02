Moggi: "Scudetto? Juventus - Lazio farà la differenza. Loro giocano il miglior calcio"

Il calcio va avanti. A porte chiuse, non senza difficoltà, ma va avanti. E quindi ci si proietta al prossimo weekend di campionato: la Lazio affronta il Bologna la domenica pomeriggio, mentre qualche ora più tardi sarà spettatrice interessata di Juventus - Inter. All'Allianz Stadium, seppur vuoto, ci si gioca una fetta di Scudetto. Ma la stagione è lunga e per Luciano Moggi prima di affermare da quale parte andrà il titolo, bisognerà aspettare Juventus - Lazio. Ecco le sue parole a Radio Bianconera: "Sicuramente Juventus - Inter è una partita che può fare la differenza, ma lo stesso va detto per quella contro la Lazio. I biancocelesti esprimono il miglior calcio del campionato e sanno anche tirar fuori gli artigli, lo hanno dimostrato a Genova. La scorsa stagione quella di Inzaghi era una squadra discontinua, mentre quest’anno ha dimostrato costanza di rendimento anche grazie a uno straordinario Milinkovic-Savic, che io porterei alla Juventus dimenticandomi di Pogba". Infine, Moggi ha parlato anche dell'emergenza coronavirus che sta condizionando la Serie A: “Tutte le squadre dovrebbero giocare a porte chiuse per fare le cose per bene, altrimenti si rischia di favorire qualcuno e sfavorire altri. La Juve non è certamente favorita, non ha il suo pubblico e si troverà di fronte una squadra ben allenata da Conte, che saprà caricare al meglio i suoi".