Mondiali Qatar | Olanda - Argentina, da Cruijff a Messi: i precedenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il primo quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 è Olanda - Argentina. I tulipani di Louis van Gaal hanno battuto 3-1 gli Stati Uniti, mentre la Seleccion trascinata da Leo Messi ha avuto la meglio per 2-1 dell'Australia. Venerdì a Lusail andrà in scena una delle classiche del calcio, che nella storia ha assegnato anche una Coppa del Mondo: il precedente più illustre infatti risale al 1978, quando le due squadre si incontrarono nella finale dei Mondiali giocati proprio in Argentina, con i padroni di casa vincitori per 3-1 ai supplementari. Il primo incrocio però è quello dell'edizione precedente, Germania 1974, quando la squadra totale degli Oranje, guidata da un super Cruijff, rifilò un poker all'Albiceleste. Ben 20 anni dopo la finale del Monumental di Buenos Aires, fu una sontuosa giocata di Bergkamp a a eliminare l'Argentina di Batistuta ai quarti di finale di Francia '98. A Germania 2006 invece venne fuori uno scialbo 0-0 nell'ultima partita del girone, che qualificò entrambi al turno successivo. Altro 0-0 nell'ultimo precedente, la semifinale di Brasile 2014: quella sera però ai rigori Messi e company festeggiarono il raggiungimento della finale, nell'unica partita su 11 persa ai Mondiali da van Gaal. Ma la vita regala sempre un'altra occasione e al super tecnico olandese è bastato aspettare 8 anni. Ci sarà ancora lui sulla strada di Messi verso la gloria.