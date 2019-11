Montella, che coraggio: "In Fiorentina - Lazio siamo stati danneggiati"

Fair play, sportività, concetti importanti di cui il calcio ha necessario bisogno. Per questo le parole dei protagonisti prima e a margine delle partite sono fondamentali per creare un clima disteso. Sono passati 6 giorni da Fiorentina - Lazio, nel frattempo si è giocato un turno infrasettimanale e Montella continua a lamentarsi del nulla. In conferenza stampa il tecnico viola, rispondendo a una domanda sul Var, ha detto: "Quando gli errori sono clamorosi o ti vengono contro te li ricordi bene. Il Var è importante, molti episodi sono stati risolti, come con la gol line technology. In Fiorentina - Lazio siamo stati danneggiati". Il riferimento è al contatto tra Lukaku e Sottil nell'azione del gol del 2-1 di Immobile, episodio di gioco valutato regolare da Guida in linea con la condotta della partita. Situazione su cui il Var non può intervenire per protocollo, che segue la spinta di Caceres a Lazzari del primo tempo e il rigore erroneamente negato alla Lazio. Quello Montella non lo ricorda o fa finta di non ricordarlo: il perché è facilmente comprensibile.

