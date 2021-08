Montolivo esalta la Lazio: "Una sinfonia! Il successo con lo Spezia un bel biglietto da visita"

La Lazio fa la partita perfetta con lo Spezia e sigla sei gol dopo aver subito il vantaggio dei liguri a tre minuti dal fischio d'inizio. Terminata la gara, Riccardo Montolivo ha esaltato la prova della squadra di Sarri ai microfoni di Dazn, sottolineando in particolare il super rendimento di alcuni singoli. L'ex Milan ha spiegato: "Una sinfonia, sinfonia Lazio, giocate e giocatori fantastici, un bel biglietto da visita per tutto il campionato. Immobile ha fatto vedere tutto il repertorio, è il nostro bomber della Nazionale, grande partita. Felipe Anderson? Bravissimo, ha fatto il sombrero con la punta del piede, gesto tecnico difficilissimo in occasione del gol. L’espulsione di Amian forse è eccessiva però".

