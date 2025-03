Monza, Nesta: "Non mi è piaciuto l'arbitraggio con l'Inter e il quarto uomo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara col Parma, scontro diretto per la salvezza, Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa e, oltre a presentare l'incontro di domani, è tornato anche sulla partita con l'Inter e in particolare si è soffermato sull'arbitraggio. Le parole del tecnico del Monza: "L'arbitraggio nel match con l'Inter? Il quarto uomo era sempre vicino a me e questa cosa non mi è piaciuta. Il gol dell'Inter poi non l'ho capito e non ho capito nemmeno la direzione di gara. Per me erano da sanzionare".

Poi, tornando sulla sfida con i ducali, ha aggiunto: "Per il Monza è l'ultima chiamata e dobbiamo rispondere. Non servono calcoli ma solamente tanto cuore e organizzazione. Non dobbiamo nemmeno adattarci all'avversario ma alzare noi il ritmo se gli avversari giocano a ritmo basso. Futuro? Quando mi hanno chiamato non mi hanno parlato della prossima stagione".

