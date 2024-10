Monza, Nesta verso l'esonero? Galliani: "Ecco la nostra posizione"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza non è partito bene in campionato. Dopo sette partite, infatti, i biancorossi si trovano al penultimo posto con soli 4 punti in classifica (quattro pareggi, è l'unica squadra che ancora non ha vinto). Diverse voci negli ultimi giorni vedevano il tecnico Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio, già vicino all'esonero. Ma non la pensa allo stesso modo l'ad Adriano Galliani, come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Fiducia assoluta in Nesta, perché il problema non è lui ma gli infortuni: abbiamo sette giocatori fuori. Non stiamo giocando male, abbiamo solo qualche punto in meno rispetto a quelli che meritiamo. La trattativa per la cessione del club? Io sono l'oggetto, non il soggetto. Se ne occupa la Fininvest, che è sempre stata trasparente in tutto".