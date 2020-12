Morte Diaconale, dal Napoli al Verona: il cordoglio delle squadre di Serie A - FT

Il cordoglio per la scomparsa di Arturo Diaconale è arrivato anche dalle altre squadre di Serie A. Il primo club è stato il Torino, che su Twitter ha scritto: "Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio". Al messaggio dei granata ha fatto seguito, qualche minuto più tardi, quello del Verona: "Il Presidente Maurizio Sette e Hellas Verona FC esprimono i sensi del più profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Diconale, portavoce della Lazio, unendosi al dolore di familiari e amici". Infine, è arrivato anche il sostegno dello Spezia, prossimo avversario dei biancocelesti in campionato: "Lo Spezia si unisce al dolore per la scomparsa del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale. Alla società biancoceleste e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dal club di via Melara". Anche il Napoli ha voluto esprimere vicinanza alla Lazio con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "La SSC Napoli esprime profonda vicinanza alla Lazio e si unisce al dolore della famiglia Diaconale per la scomparsa del caro Arturo". Il cordoglio a Diaconale arriva anche dalla Serie B. Tramite un comunicato sui canali social, il Pescara ha fatto sentire la propria vicinanza al club di Lotito: "L' Area Comunicazione del Pescara e la Pescara Calcio tutta, porgono sentite condoglianze per la scomparsa di Arturo Diaconale, giornalista, portavoce e responsabile della comunicazione della Lazio".

