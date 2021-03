Morte Guerini, Malagò: “Nel commosso ricordo di un giovane che amava lo sport”

Il presidente del CONI Giovani Malagò si è unito al ricordo del giovane Daniel Guerini, il ragazzo della primavera della Lazio che ha perso la vita in un incidente stradale nella Capitale. Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter di Malago per Daniel, che proprio ieri sera è volato in cielo: "Vicini al profondo cordoglio della famiglia Guerini e della Lazio per la tragica scomparsa del giovane Daniel, nel commosso ricordo di un giovane che amava lo sport e i suoi valori autentici".