Morte Maradona, Diego Jr: "Difendete la maglia numero 10. È eterna, è quella del mio papà" - FT

La morte di Maradona ha sconvolto il mondo ma, ancor di più, gettato in un profondo sconforto i componenti della sua famiglia. Diego Jr, in isolamento causa Covid-19, non ha potuto raggiungere l'Argentina e dare l'ultimo saluto al padre. Tuttavia, nella mente e nel cuore del figlio del 'Pibe de Oro' c'è e ci sarà un pensiero speciale per la leggenda del calcio mondiale. Lo confermano le "stories" pubblicate su Instagram. In particolare, quella rivolta ai calciatori del Napoli: "Amatela e difendetela come se fosse la vostra seconda pelle. È la maglia eterna, è la maglia del mio papà".

Rizespor, il pres. Kartal: "Muriqi alla Lazio? Ricevuti 650 mila euro dal Fenerbahce"

Morte Maradona, Platini: "Meglio io o Diego? Come scegliere tra i Beatles e Battisti"

TORNA ALLA HOMEPAGE