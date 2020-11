Morte Maradona, Platini: "Meglio io o Diego? Come scegliere tra i Beatles e Battisti"

L'Italia li ha visti giocare l'uno contro l'altro tra gli anni 80 e 90 con le maglie di Juventus e Napoli. Michel Platini e Diego Armando Maradona incantavano gli stadi con le loro giocate. Il campione francese ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ricorda El Pibe de Oro, scomparso due giorni fa: "Non stava bene da tempo, però mi dispiace e fa male lo stesso sentire che non c'è più. Non so se sia il calciatore più forte della storia. Diego era un fenomeno, ma a Napoli gli avevano costruito attorno una grande squadra: non dimentichiamo Giordano, Careca e gli altri. Non chiedetemi confronti con me. Come si fa a dire se sono meglio i Beatles o Battisti?"

